التضامن: 22 ألف موظف بالإسكندرية خضعوا لتحليل المخدرات في 2021

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ 22 ألف موظف في الجهاز الإداري بمحافظة الإسكندرية، خضعوا للكشف عن تعاطي المخدرات، وجرى تقديم العلاج لنحو 25 ألف مريض إدمان، سواء جديد أو متابعة على مدار العام 2021.

الكشف عن 4 آلاف سائق حافلات مدرسية في الإسكندرية

وأضاف عثمان، في بيان عنه اليوم، أنّه جرى الكشف عن 4 آلاف سائق حافلات مدرسية بمحافظة الإسكندرية، و15 ألف سائق مهني على الطرق السريعة، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خلال 2021، كما جرى تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية عن أضرار الإدمان في 112 مدرسة.

توعية الموظفين بأضرار المخدرات

جاء ذلك خلال تنظيم صندوق علاج الإدمان، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ندوة لتعريف القيادات، والعاملين بديوان عام المحافظة بطرق الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، ضمن المبادرة التى أطلقها «القرار قرارك» ، لتوعية الموظفين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرارالمخدرات .

وافتتح الندوة، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ووفد الصندوق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.

وأوضح عثمان، أنّه جرى توفير العلاج في سرية وبالمجان حتى بعد تطبيق القانون، مشيرا إلى أنّه من حق الموظف متعاطي المخدرات طلب العلاج دون تعرضه لمساءلة قانونية، شرط تقدمه للعلاج قبل وصول الحملات إلى مكان العمل الخاص به.

وتضمن اللقاء حوارا مفتوحا والاستماع إلى استفسارات وأسئلة الموظفين عن مدى سرية البيانات، والمساءلة القانونية، وهل يحق للموظف المتعاطي التقدم للعلاج دون تعرضه للفصل من العمل، خاصة في ظل تطبيق القانون حاليا.

الكشف المفاجئ يمنع تحايل الموظفين

وأكد أنّ الكشف يتم بصورة فجائية، ما يمنع التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل، أو التغيّب المعتمد وقت الكشف، كما يتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثلا عن مصلحة الطب الشرعي، يكون دوره تلقي التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت اجراء التحليل.