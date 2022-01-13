تطورات الحالة الصحية للفنانة منة بدر تيسير.. لم تستطع التحدث

كشفت الفنانة منة بدر، عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها مريضة للغاية، ولم تستطع التحدث، وتعاني من ضعف جسدي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها تعاني من صداع مستمر، وغير قادرة على القيام بأي جهد مهما كان بسيط، وتشعر بالخمول، وألم بالجسم بسبب مضاعفات الفيروس.

تطورات الحالة الصحية لـ منة بدر تيسير

وأعلنت الفنانة منة بدر تيسير، يوم الثلاثاء الماضي، إصابتها بكوفيد 19، يوم الثلاثاء الماضي، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت: «أنا إيجابي كورونا ياريت أي حد اتعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله».

وأصيب عدد كبير من نجوم الفن العربي بكوفيد 19، خلال الأيام الماضية، إذ تخطت إصابات المشاهير لأكثر من 15 شخصًا خلال عشر أيام، والبعض أصيب بـ«أوميكرون».

قصة فيلم منة بدر تيسير

وتستعد منة بدر تيسير، لإطلاق آخر أعمالها بالسينما بعد نجاح كبير بمسلسل «تاج راسنا بابا»، و يحمل العمل الجديد لها «لعبة شيطان»، إذ تدور أحداث فيلم «لعبة شيطان» حول مجموعة من الشباب يتورطون مع الشيطان بسبب لعبة موبايل، و يسيطر عليهم و يورطهم بالوقوع بالمخاطر، و هي ما شابه بلعبة الحوت الأزرق ومريم.

وتشارك منة بدر تيسير ببطولة فيلم «لعبة شيطان»، مع نخبة من نجوم الفن و أبرزهم، الفنان باسم سمرة، و نانسي صلاح، و مصطفى أبو سريع، و محمد عز، ومي القاضي، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، منى ممدوح، من إخراج إبرام نشأت، وتأليف دكتور أحمد عثمان، و مصور فوتوغرافيا بسام رمضان، و مدير التصوير ضياء جاويش و المنتج خالد عاصي.