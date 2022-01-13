السيسي لفتاة تطلب نصيحة أبوية: «نشتغل لغاية ما نحقق الحلم لنا كلنا»

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على فتاة تُدعى «سالي»، قالت له في منتدى شباب العالم: «نفسي أحقق حاجات كتير في حياتي وجوايا خوف وقلق، طالبة نصيحة أبوية إزاي أتخلص من الخوف اللي جوايا؟»، وقال الرئيس ضاحكًا: «خايفة من إيه، ده أنتي شابة صغيرة لسه، الدنيا كلها قدامك، فرص الدنيا كلها قدامك، أنتي قد بنتي الصغيرة، لسة العمر كله قدامك وتقدري تحققي فيه كتير».

وأضاف «السيسي»، خلال حواره مع مراسلي الصحف الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام من 10 لـ 13 يناير في مدينة شرم الشيخ، موجها حديثه للفتاة: «متخافيش أبدًا.. لو قلقانة على مصر عاوز أقولك على حاجة، جوه مصر متخافيش، لأن الدولة دي بفضل الله سبحانة ربنا حافظها، وإلا كانت راحت زي ما غيرها راح، مش إحنا اللي حافظنا عليها، اللي حافظ على مصر ربنا».

وتابع قائلا: «ربنا له الشكر والحمد والثناء العظيم، إنه عمل معانا كده، متخافيش على مصر، الأمور بفضلك يارب من حسن إلى أحسن، وإحنا موجودين عشان نفضل نشتغل ونشتغل ونبني، ونعمر لغاية ما نحقق الحلم لنا كلنا، إنتي عاوزه جلسة لوحدك، بس بقولك لا متخافيش، ربنا يحفظك ويأمنك من القلق والخوف».