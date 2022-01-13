السيسي: متفائل كثيرا بتحرك كبير في قضية المناخ خلال المؤتمر المقبل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تستعد لتنظيم مؤتمر المناخ في شهر نوفمبر خلال العام الجاري، وتبذل جهدًا كبيرًا مع الشركاء الآخرين، لوضع أهداف يمكن من خلالها الوصول إلى توافق، و«أنا لدي تفاؤلًا كبيرًا جدًا بأنه سيحدث تحرك كبير في قضية المناخ».

وأضاف الرئيس السيسي في لقاء مع المراسلين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، بثته قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس: «هذه القضية خدت دفعة كبيرة في مؤتمر جلاسكو، إضافة إلى الأحداث الخاصة بآثار التغيرات المناخ في العام الماضي».

وزيرة البيئة: مصر تركز على التكيف وتمويل المناخ

وطلب الرئيس من وزيرة البيئة أن توضح الفنيات الخاصة بتنظيم المؤتمر، التي أوضحت أن مصر تعمل على عدة أولويات أولها القرار الصادر من قمة جلاسكو، ثم مناقشة جدول الأعمال مع رئيس مؤتمر الأطراف خلال الأسبوع المقبل، إضافة إلى أن مصر تركز على التكيف وتمويل المناخ، وفيما يتعلق بالشمولية والتنظيم فإن مؤتمر الأطراف سيكون شاملًا ولن نترك أي قطاع متخلفًا عن الركب، والقطاع الخاص والخبراء، والقطاع العام جميعهم سيكونون موجودين.