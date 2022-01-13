السيسي: نريد 30 مصنعا للسيارات.. «عاوزين نعيش زي ما غيرنا بيعيش»

ردّ الرئيس عبد الفتاح السيسي على سؤال مراسل إذاعة «مونت كارلو الفرنسية»، حول تصنيع السيارات في مصر، قائلًا: «تعالوا ادونا 30 مصنع يشغلوا الناس اللي عندنا، عشان الناس دي تعيش، هندفع تمنهم، اعملوا عندنا مصانع لصناعة السيارات عشان الناس اللي عندنا تعيش زي ما غيرنا بيعيش، يا ريت تقولوا الكلام ده وتطالبوا بيه مع أصدقائنا».

السيسي: طالما مهتمين بينا ساعدونا

وأضاف السيسي، خلال حواره مع مراسلي الصحف الأجنبية على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام في مدينة شرم الشيخ من 10 يناير لـ13 يناير: «ماقدرش أفرض على حد ده، لأن في النهاية اللي بيحكمهم سياسات ونظريات اقتصادية ومعايير أخرى، ماقدرش أنا أقول، طالما إنتو مهتمين أوي كده، ساعدونا بقى، طالما إنتو مهتمين بينا».

واختتم رئيس الجمهورية: «كل سنة وأنتم طيبين، سعيد بلقائكم، وأرجو إني أكون قدرت في الوقت ده إني أكون قلت لكم على الأقل ما يدور بإحساسنا وأهدافنا ورؤيتنا تجاه بلدنا وتجاه المنطقة اللي إحنا نتمنى إنها تستقر وتنمو وتكبر، شكرا جزيلا».