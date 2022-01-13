أستاذ أدب شعبي: التراث أصبح علما وتصونه الأمم وتستثمر فيه

قال الدكتور أحمد مرسي، أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بجامعة القاهرة، إن الأدب الشعبي هو جزء لا يتجزأ من التراث المصري، حيث إن الأخير هو مفهوم أوسع كثيرا من مفهوم الأدب، ويضم العادات والتقاليد والمهارات المرتبطة بالحرف الشعبية والممارسات الاجتماعية والمعارف التقليدية، متابعًا «يعني مجال واسع جدا، ولكن الأدب الشعبي يشكل جزءا من منظومة التراث، والتراث النهارده أصبح علم».

المصريون يتعاملون مع التراث على كونه شيئًا قديمًا

وأضاف «المرسي» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، اليوم الخميس، أنه حتى الآن ما زال المصريون يتعاملون مع التراث على كونه شيئا قديما موروثا، لكن في الحقيقة يجب أن يكون الأمر مبنيًا على أساس علمي صحيح، متابعا «إحنا مش هنخترع العجلة لأن فيه أمم سبقتنا اهتمت بتراثها وحافظت عليه وصانته واستثمرته».

جوهر الحدوتة يعتمد على القيم والموروثات والعادات

وأوضح أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بجامعة القاهرة أن جوهر الحدوتة يعتمد على القيم والموروثات والعادات التي تحملها ومتوارثة منذ آلاف السنوات وتنتقل من جيل لآخر، ويتناقلها الجدود والآباء والأمهات ويدرسون من خلالها الكثير من القيم والمعارف التي تؤثر فيما بعد على تنشئة الطفل، مردفًا «ده الأساس اللي بيتبني عليه بعد كده بنية الطفل العقلية والثقافية إلى آخره».

الحكايات الشعبية تنتقل عبر الأجيال

وأكد أستاذ الأدب الشعبي والفولكلور بجامعة القاهرة، أن الحكايات الشعبية تنتقل عبر الأجيال، وكل جيل يضيف لها ما يتماشى معه، ولا يمكن في الحدوتة أن ينتصر الشر على الخير، وذلك حتى لا يعلي من شأن الشر وهو أمر مخالف للثوابت والقيم التي يريد المجتمع أن يربي أطفاله عليها.