السيسي يوجه بتفعيل إنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مخرجات منتدى شباب العالم عظيمة على المستويات كافة، وتدفقت الأفكار والرؤى داخل أروقته وعلى مدار ساعات النقاش والحوار تبلورت مجموعة من التوصيات.

وأعلن الرئيس السيسي، خلال حفل ختام منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ، تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادراتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة والصناعات الصغيرة، بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء والجهات المسؤولة مع التوسع في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في هذه المبادرة.