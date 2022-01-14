نقاش ينهي حياة طفلين حرقا بعين شمس.. والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بإحالة أوراق نقاش متهم بقتل طفلين حرقا بمنطقة عين شمس، للمفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 13 مارس للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبدالفتاح لبنه، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، السعيد محمود محمد، وأمانة السر رجب شعبان، محمد علاء.

التحقيقات في الواقعة

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 14307 لسنة 2021 جنايات عين شمس، أن المتهم «أدونق. أ» 27 عامًا، نقاش، أنه في يوم 15يونيو 2021 بدائرة قسم شرطة عين شمس، قتل المجنى عليها الطفلة «أنقيط. أ» والطفل «أروب . أ» عمدًا مع سبق الاصرار، بإنه على خلاف سابق مع والدتهما، لرفضها مواعدته عقد العزم على الخلاص منهما إرضاء لشهوة انتقامه.

وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للإشتعال «جازولين وولاعة»، وتوجه إلى مسكنهما، وما أن خطا قدماه داخله حتى أشعل النار قاصدً قتلهما، فأحدث بهما إصاباتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياتهما، وشرع في قتل المجنى عليها «مايا. م»، مع سبق الإصرار، بأنه إثر رفضها مواعدته، عقد العزم على الخلاص منها، وأعد لذلك الغرض مادة معجلة للاشتعال «جازولين وولاعة»، وتوجه إلى مسكنها، وما أن ظفر بها، حتى أغدقها بالمادة المعجلة، وشرع في إيصال مصدر حراري بها، قاصدًا قتلها، إلا أنه خاب أثر جريمته، لسبب لا دخل لإرادته به، ألا وهو فرار المجنى عليها.

شهادة المجنى عليها

وجاء في شهادة المجنى عليها، باستغلال المتهم تغيب زوجها خارج البلاد، وحاول التودد لها عدة مرات قابلتهم بالرفض، وبتاريخ الواقعة فوجئت بحضوره إلى مسكنها وعنوة وسكب عليها مادة معجلة للاشتعال «جازولين وولاعة» ففرت هاربة للاستغاثة بجيرانها، وحال عودتها أبصرت اشتعال النيران بمحتويات مسكنها حال تواجد المتهم ونجليها المجنى عليهما داخله مما نجم عنه حدوث إصابة الاخرين قاصدً من ذلك قتلهما مما أودى بحياتهما.

تحريات المباحث

وأوضح نقيب شرطة معاون مباحث قسم عين شمس، أن تحرياته دلته إلى قيام المتهم بإضرام النيران بمسكن المجنى عليها، إثر رفضها محاولاته التودد إليها، ما جعله يستشيط غضباً، وبتاريخ الواقعة أحضر زجاجة مياه مملوءة بمادة الجازولين، وتوجه إلى مسكن المجنى عليها قاصدًا إضرام النيران به للانتقام منها وقتلها، وحال وصوله قام بسكب تلك المادة بمسكنها حال تواجد المجنى عليهما ففرت والدتهما طلباً للمساعدة فأضرم المتهم النيران بمسكنها قاصدً من ذلك قتلهما مما أحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما.