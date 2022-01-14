زينب غريب تروج لمسلسلها الجديد «تحقيق».. وتكشف عن شخصيتها

روجت الفنانة زينب غريب لمسلسل «تحقيق»، وكشفت عن شخصيتها ضمن أحداث المسلسل، كما أشارت إلى أنه من المقرر عرض المسلسل قريبًا على منصة watchit.

زينب غريب تكشف عن شخصيتها في مسلسل تحقيق

ونشرت زينب غريب عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة لها من أحداث المسلسل، وعلقت عليها قائلة: «إسراء.. مسلسل تحقيق قريبا على watch it»، في إشارة منها إلى اسم الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث العمل.

وكانت «غريب» قد كشفت عن تفاصيل الدور الذي تقوم به خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، موضحة أنها تجسد دور صحفية تتسبب في العديد من الأزمات بسبب انعدام ضميرها.

أبطال مسلسل تحقيق

مسلسل «تحقيق» يضم مجموعة من النجوم الشباب، فهو من بطولة أحمد مالك، خالد أنور، تارا عماد، هدى المفتي، مي الغيطي، زينب غريب، طارق عبدالعزيز، علي قاسم، وغيرهم من الفنانين الشباب، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن إخراج محمد فتحي «شانك» في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قصة مسلسل تحقيق

تدور أحداث مسلسل تحقيق في إطار الـ13 حلقة في جو تشويقي مثير حول جريمة قتل غامضة، ويتم التحقيق فيها من أجل الوصول إلى الحقيقة في النهاية.

أحمد مالك يشارك مؤخرا في مسلسل «بيمبو»

يذكر أن بطل العمل أحمد مالك شارك مؤخرًا في مسلسل «بيمبو»، برفقة مغني الراب ويجز، وهدى المفتي، ملك الحسيني، سليمان عيد وعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف محمد أديب، سيناريو وحوار خالد خلة، منة فوزي، ريم الدسوقي وعبد العزيز النجار، وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدي.