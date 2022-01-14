طوارئ بالغربية ورفع حالة التأهب القصوى لتأمين المواطنين

يعيش الآلاف من أسر مدن محافظة الغربية، صباح اليوم الجمعة، في ارتباك بسبب تقلبات الطقس وسوء الأحوال المناخية والرياح المحملة بالأتربة، تزامنا مع احتمالية هطول الأمطار، لذلك حرص المواطنون على ارتداء الملابس الثقيلة، خشية التعرض للنزلات البرد، في مراكز طنطا والمحلة وسمنود وزفتي وكفر الزيات والسنطة وقطور وبسيون.

تقلبات الأحوال الجوية وسوء الطقس يضرب شوارع الغربية

ورصدت «الوطن» ارتباكا نسبيا، في حركة النقل والمواصلات بسبب الضباب والشبورة علي الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز «طنطا - المحلة» و«سمنود - زفتي» و«قطور - بسيون» و«كفر الزيات - طنطا» و«زفتي - السنطة» و«سمنود - المحلة» وغيرها.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة وسط الدلتا، بعدد من اللجان المرورية لتنظيم حركة النقل والمواصلات، بسبب صعوبة الرؤية وانتشار السحب والغيوم، بطريق الزراعي «القاهرة - الإسكندرية»، وبطريقي «المحلة - كفرالشيخ - المنصورة» الدولي، و«طنطا - كفرالشيخ» الدولي.

ارتباك في حركة النقل والمواصلات بسبب صعوبة الرؤية.. والدفع بلجان مرورية

فيما رفع ديوان محافظة الغربية، تحت إشراف المحافظ الدكتور طارق راشد رحمي، حالة الطوارئ والتأهب القصوى، بتفعيل غرف الطوارىء والأزمات علي مستوي مراكز ومجالس المدن والمديريات أثناء موجه الطقس السييء والأحوال المناخية غير المستقرة، بهدف تلبية استغاثات وشكاوى مواطني الغربية.

احتمالية هطول الأمطار.. والمحافظة تستعد للكسح

كما وجه محافظ الغربية للتنسيق الكامل مع مسئولي الجهات التنفيذية وقيادات شركات شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتليفونات لحل الأزمات المتوقعة خلال موجه الطقس السيئ وهبوب الرياح الباردة وهطول الأمطار.

وسبق أن نوه بتخصيص ما يقرب من 494 معدات وسيارات لكسح وشفط مياه الأمطار، فضلا عن التأكد من الدفع بلجان فنية متخصصة تستهدف التأكد من سلامة بلاعات الصرف وغطاسات أنفاق الدلجمون والكوبري السفلي وستوتة، بمراكز كفر الزيات والمحلة وطنطا.