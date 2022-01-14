مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم بالشرقية

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم، فيما أصيب اثنان آخران في حادثين منفصلين، بمركزي منيا القمح والزقازيق، بمحافظة الشرقية، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى والتحفظ عليهم بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، للتصريح بالدفن وتسليمهم لذويهم.

وفاة اثنين وإصابة آخرين في تصادم سيارة ودراجة بخارية

تلقى اللواء محمد والي، مديرأمن الشرقية، إخطارا بتلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بتصادم سيارة نقل وموتسيكل أمام قرية العزيزية التابعة لدائرة مركز منيا القمح، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة بالجسد، عبارة عن كدمات وكسور وسحجات.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح، لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص صدمه ميكروباص بالزقازيق

وفي سياق متصل، لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة «ميكروباص» بطريق «الزقازيق - بهنباي»، أمام قرية بنايوس التابعة لدئرة مركز الزقازيق، وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة الزقازيق، يفيد بتلقي المركز بلاغ بوقوع حادث سير أمام قرية بنايوس التابعة لمركز الزقازيق.

وبانتقال قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، تبين وقوع الحادث بطريق «الزقازيق - بهنباي» حيث صدمت سيارة «ميكروباص» المجني عليه، ما أدى لوفاته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المروروية، وصرحت النيابة بالدفن، عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.