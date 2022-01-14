خريج الأكاديمية الوطنية: «تكريم الرئيس لينا خلانا ننسى تعب سنة كاملة»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخرج الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال اليوم الختامي لفعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، الذي انطلق من يوم 10 حتى 13 يناير الجاري، بعد تسلم الرئيس شهادة الاعتماد من الدكتورة رشا راغب، مدير الأكاديمية، وتسليمه لشهادات التخرج للخريجين.

وبشأن هذا الأمر، قال الدكتور مصطفى عبدالستار، أحد الخريجين من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومدير عام بالشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك خلال حديثه مع «الوطن»، بأن الأكاديمية عبارة عن مبادرة رئاسية لتأهيل موظفي الدولة وتأهيل الشباب وبرنامج موازٍ آخر لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

اختبارات الاختيار للانضمام للأكاديمية

وأوضح المدير العام بالشؤون القانونية بجهاز حماية المستهلك بأنه ينتمي لدفعة الشهيد عقيد أحمد منسي، وأن من يلتحق بالأكاديمية يمر بعدد كبير من الاختبارات منها النفسي والعصبي والفحص الطبي والرياضي، بجانب اختبارات اللغات العربية والإنجليزية، وعمل مجموعة من المقابلات، «دفعة الشهيد المنسي كان مقدم فيها 8000 شخص، اللي تم قبوله 65 واحد فقط»، مؤكدًا أن من تم اختيارهم هم ممثلون لكل أجهزة الدولة، من وزارة العدل والمالية وأيضًا من القوات المسلحة وآخرين من المحليات، والعديد من أساتذة جامعات.

وأشار «عبدالستار» إلى أن البرنامج يسعى لرفع مستوى الخبرة لدى الجميع من أجل الكفاءة في الإدارة، «البرنامج من خلاله نؤهل بأن نكون صف تاني بعد الوزراء والسفراء»، موضحًا أنه هو وزملاؤه تم تلقينهم بكل الأشياء المتعلقة بالدبلوماسية والسياسة والإدارة العامة ومحاور إدارة الحكم المحلي بشكل كامل، وبعد إتمام كل مرحلة يتم عمل مشروع تخرج من أجل اجتيازها.

واستكمل حديثه بأنهم تم تدريبهم ميدانيًا، فكل منهم كان يصول ويجول بالقرى والمحافظات المختلفة لعمل حالة من الفحص لرؤية كيفية إدارة الأزمات وعمل المشروعات متناهية الصغر ومتابعة رصف الطرق والعمل في مبادرة مشروع حياة كريمة، من أجل رفع المستوى الإنساني للأسر المصرية البسيطة.

وأكد «عبدالستار» أن التدريب تم من قِبل مدرسة سنغافورة للإدارة، والمدرسة الكورية، والأمريكية للإدارة، والعديد من المعاهد المتخصصة لتأهيل الشباب بفرنسا، وعمل العديد من نماذج المحاكاة لمجلسي الوزراء والمحافظين، مضيفًا أن الأكاديمية بالنسبه له هو وزملاؤه كانت رحلة حياة.

شعور خريجي دفعة الأكاديمية الوطنية للتدريب

واختتم الدكتور مصطفى عبدالستار حديثه بأنه بعد تخرجه في الأكاديمية وهو يشعر بحجم المسؤولية الملقاة على كاهله، لذا فهو وزملاؤه يتمنون بأن يكونوا على قدر المسؤولية، موجهًا الشكر والثناء العظيم للرئيس السيسي للجهود المبذولة، «تكريم الرئيس السيسي لينا خلانا ننسى كل التعب اللي تعبناه خلال عام كامل، التدريبات كانت قاسية جدًا، في أيام كتير كان التدريب من 6 الصبح لحد 1 بالليل».