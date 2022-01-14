قصواء الخلالي: منتدى الشباب تحدث عن مشروع مصر العملاق لبناء الإنسان

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، والذي أقيم خلال الأيام الماضية خاطب كل دول العالم، وهي القاعدة الجديدة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التواصل المباشر بين الدولة والشباب، «كل حاجة في الحدث كانت بتتكلم عن مصر ومشروع مصر العملاق في بناء الإنسان وعن ثقافة مصرية جديدة».

الخلالي: هذا التواصل المباشر كان له الكثير من الأسس والأطر المختلفة

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، أن هذا التواصل المباشر كان له الكثير من الأسس والأطر المختلفة التي تبلورت بحكم التجربة السياسية حتى تحولت في النهاية إلى المؤتمر الوطني للشباب، والذي وانطلاقا منه تبلورت فكرة منتدى شباب العالم.

وتابعت: «مبقيناش بنتكلم بس عن الشباب المصري وبنناقش القضايا الشبابية المصرية في الداخل، ولكن نناقش القضايا العالمية بعين شبابية وبالتعاون مع شباب العالم أجمع، وهذا الحراك بكل مجرياته شوفنا خلايا عمل عملاقه لإنجاح المنتدى الهام، وما خفي كان أعظم».

قصواء الخلالي تشيد باستحداث جلسات جديدة

وأشادت بما قامت به الجهات المنظمة للمنتدى من استحداث عددا من ورش العمل والمناقشات والمبادرات وبروتوكولات التعاون: «الفكرة مكانتش مجرد قضايا شبابية بتطرح على قادة العالم عبر منصة شباب العالم، لكن الفكرة كان فيه قضايا مصيرية تهم الإنسانية كلها كانت مطروحه للمناقشة واتخاذ القرارات والتوصيات حتى الخروج بنتائج».

وأكدت أن المنتدى خرج بعدد من التوصيات المهمة والضرورية والقرارات الرئاسية التي خرجت أيضا من رحم المنتدى، «هذه التوصيات والقرارات كانت جماع بين المناقشات اللي قدمها الشباب والمختصين والمعنين بالأمر، وهناك الكثير من الأسماء الكبيرة التي كانت حاضره لهذا المنتدى».