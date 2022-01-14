الصين تُعلن دعم دول الخليج لـ«مواقفها من مسلمي الأيغور» والأولمبياد

بعد يوم من اتفاقهما على إقامة شراكة استراتيجية، أعلنت الصين أن دول مجلس التعاون الخليجي أعربت عن دعمها لطريقة تعامل بكين مع عدد من القضايا الحساسة، ومنها ملف مسلمي الأيغور، وإقامة الأولمبياد الشتوي في الصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ ون بين، إن وزراء خارجية دول الخليج والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح الحجرف، أكدوا دعمهم لما وصفه بـ«مواقف الصين المشروعة بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وسنجان (التي يقطنها الأيغور) وحقوق الإنسان»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة أسوشيتد برس.

«الخارجية الصينية» تعلن معارضة دول الخليح للتدخل في شؤون الصين الداخلية

وبالاضافة لما سبق، أوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن دول مجلس التعاون الخليجي أكدت رفضها التدخل في شئون الصين الداخلية، ودعمهم لاستضافة الصين الألعاب الشتوية المقبلة التي تنطلق في بكين في الرابع من فبراير المقبل.

وجاء ذلك، في أعقاب توصل الصين ودول مجلس التعاون الخليجي إلى اتفاق على إقامة شراكة استراتيجية واستكمال المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة، وعقد جلسة حوار استراتيجي بينهما وتبني خطة عمل لـ2022-2025 بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية.

اتفاق على إقامة شراكة استراتيجية بين الصين ودول الخليج بأسرع وقت

وأكد كل من مجلس التعاون الخليجي والصين، في بيان مشترك، أمس، ضرورة إقامة شراكة استراتيجية بأسرع وقت ممكن بالإضافة لتعزيز التواصل الاستراتيجي بين الجانبين، بهدف زيادة تعميق مجالات التعاون المتبادلة ورفع مستوى التعاون العملي ومواجهة التحديات، وذلك حسبما نقلت سي إن إن عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).