السودان ينعى السفير علاء رشدي: قامة وطنية مصرية عربية كبيرة

نعت سفارة السودان لدى مصر، ببالغ الحزن والأسى السفير علاء رشدي، سفير مصر في إيطاليا، والذي وافته المنية، فجر الخميس إثر أزمة قلبية.

وجاء في بيان السفارة السودانية: «لقد فقدت الدبلوماسية العربية والإفريقية قامة من قامات العمل الوطني المخلص وأحد خيرة أبناء الدبلوماسية المصرية، الذي أفنى حياته دفاعا وتفانيا عن قضايا وطنه وأمته العربية المجيدة والقارة الإفريقية».

السفارة السودانية: السفير علاء رشدي أحد رواد العمل الدبلوماسي المصري

وذكر بيان السفارة السودانية: «لقد كان الفقيد أحد رواد العمل الدبلوماسي المصري، حيث حرص طوال فترة خدمته للدبلوماسية المصرية في الداخل والخارج، على دوام التواصل والعمل المشترك مع أشقائه السفراء والدبلوماسيين السودانيين على تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية بما يعزز العلاقات السودانية المصرية، التي طالما آمن بها وبأزليتها وبمصيرها المشترك والعمل على تطويرها واستقرارها واستدامتها، من منطلق إدراكه الواسع بالارث التاريخي لتلك العلاقات واهمية جعلها رافعة لعلاقات إقليمية متميزة».

وتقدمت السفارة السودانية بخالص التعازي والمواساة لمصر حكومة وشعبا، ولأسرته ولزملائه بوزارة الخارجية المصرية، سائلين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويجعل ما قدمه لبلده ولمحيطه الإقليمي في ميزان حسناته.

السفير علاء رشدي توفي إثر أزمة قلبية

ونعت وزارة الخارجية المصرية، صباح أمس، السفير علاء رشدي الذي وافته المنية، وقالت إنه كان نموذجا للإخلاص المهني.

وقال محمد يوسف المتحدث باسم الجالية المصرية، لـ«الوطن»، إن السفير علاء رشدي توفي إثر أزمة قلبية، موضحا أن زوجته كانت تيقظه لصلاة الفجر فنظر لها وابتسم ثم نطق الشهادتين.

وأشار إلى أن جثمان السفير علاء رشدي سيصل اليوم إلى مطار القاهرة الساعة 6 مساء، فيما صليت عليه صلاة الجنازة في منزله بالسفارة المصرية في روما بحضور عدد من الشخصيات العربية والمصرية.