انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بكفر الشيخ بخطة مواجهة كورونا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إجراءات مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المُقرر لها اليوم السبت، إذ تفقد بعض المدارس التي يجرى فيها امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

المحافظ يتفقد لجان الامتحانات

وشدد محافظ كفر الشيخ على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتعقيم اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات وبعدها، ضمانًا لسلامة الطلاب والمعلمين، مشدداً على الانتهاء من تصحيح الأوراق أولًا بأول.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن الامتحانات بدأت الساعة الثامنة صباحاً، ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، ومادة التربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء، ومادة العلوم، فيما يؤدي طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي، امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء، والحاسب الآلي.

استعدادات المدارس للامتحانات

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الإدارات التعليمية والمدارس استعدت لامتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع المراحل التعليمية، متلقياً تقارير من مديري الإدارات عن استعدادات الإدارات والمدارس للامتحانات لعقد امتحانات النقل علي مستوي مدارس الإدارات التعليمية المختلفة.

وتفقد «عبدالله» عددا من مدارس المحافظة للاطمئنان على سير امتحانات الصف الرابع الابتدائي، مؤكدا أنها تسير بشكل منتظم وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، كما جرى توفير الهدوء للتلاميذ داخل لجان الامتحانات.