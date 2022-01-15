طلاب الرابع الابتدائي: امتحان اللغة العربية متنوع واعتمد على الفهم

انطلقت اليوم امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول لتبدأ بمادة اللغة العربية، والتي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان تكون من 20 سؤالا في جميع أجزاء المقرر الدراسي وجرى اختيارها من بنك الأسئلة الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

الأسئلة تنوعت ما بين اختيار من متعدد ومقالية

وأشاد عدد من طلاب الصف الرابع الابتدائي بمدرسة ناصر النموذجية الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الدقي التعليمية، بمستوى الامتحان موضحين لـ«الوطن»، أن الأسئلة تنوعت ما بين اختيار من متعدد ومقالية، واعتمدت جميعها على فهم مخرجات التعلم.

القراءة المتحررة جاءت من خارج المقرر الدراسي

وأضاف الطلاب أن أسئلة امتحان اللغة العربية جاءت من المنهج الذي جرى شرحه في المدرسة، موضحين أن أسئلة القراءة المتحررة جاءت من خارج المقرر الدراسي لأنها تعتمد على فهم مرادفات الكلمات وتطبيقها على قطع من خارج المنهج، لافتين إلى أنه جرى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية، أنه جرى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، موضحاً أن عدد الطلاب في اللجنة يصل إلى 20 طالباً.

وعن تفاصيل امتحان اللغة العربية الذي عقد اليوم، قال مدير الإدارة التعليمية، إن أسئلة الامتحان وضعت من بنوك المعرفة المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتاً إلى أنه جرى تدريب الطلاب جيداً على الامتحانات وكيفية الاستفادة من المنصات التعليمية وبنك المعرفة.

وأوضح عاطف إبراهيم، أن الامتحان تكون من 20 سؤالاً وجاء في مستوى الطالب المتوسط، موضحاً أنه سيتم تصحيح الامتحانات أول بأول من قبل المعلمين في المدارس، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة للوقوف على سير العملية التعليمية.