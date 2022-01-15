أسعار الذهب تسجل ارتفاعات أسبوعية 1.1% مع ترقب لرفع الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ارتفاعًا خلال التعاملات الأسبوعية، ليحقق أفضل مكاسبه في الأسبوع المنتهي في 14 يناير 2021، بدعم من تراجع سعر الدولار أيضًا.

وساهمت الانخفاضات الإجمالية في الدولار على مستوى الأسبوع، إلى دفع المعدن الأصفر على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.1٪، وفقًا لـ«CNBC».

الذهب يتراجع في جلسة ختام الأسبوع

فيما أنهى الذهب جلسة الجمعة وهي آخر جلسات الأسبوع في الأسواق العالمية على تراجع في الأسعار، متأثرًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة بفعل احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ عند 1817.94 دولار في جلسة الجمعة، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضًا 0.3% إلى 1816.50 دولار.

وتتجه أنظار المستثمرين في الأسواق العالمية، إلى الاحتياطي الفيدرالي، إذ من المتوقع أن يقرر الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل، في ظل ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عند مستويات تاريخية لم يشهدها من 40 عامًا، وفقًا لـ«CNBC».

استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات استقرار بنهاية الأسبوع، بينما ارتفع الدولار بآخر جلسات الأسبوع بنسبة 0.4٪، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

أظهرت بيانات انخفاض في مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.9٪ في ديسمبر، حيث عانى الأمريكيون من نقص في السلع بسبب اختناقات سلسلة التوريد وانفجار إصابات COVID-19.

يعتبر الذهب وسيلة صد ضد ارتفاع التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة يترجم إلى تكلفة فرصة بديلة لحيازة السبائك غير ذات العوائد.