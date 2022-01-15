187 مليون جنيه تعويضات لأهالي عقارات «حسين كامل» بألماظة

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أجهزة المحافظة بدأت في أعمال تنفيذ إزالة عقارات الصف الأول من شارع حسين كامل سليم بألماظة في مصر الجديدة وعددها 39 عقارا يقطنها أكثر من 300 أسرة، وجارٍ صرف التعويضات لهم.

وتابع: «وتم إتاحة عدة بدائل أمامهم منها الحصول على تعويض مادي مناسب أو الحصول على وحدة سكنية في جاردنيا وسداد قيمة الفارق في السعر على أقساط لمدة 12 عاما، أيضا تم إتاحة وحدات سكنية مجهزة لمن يرغب في الانتقال إلى المحروسة أو أهالينا».

تعويضات السكان

وأضاف «صابر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى رصد 187 مليون جنيه تعويضات لسكان شارع حسين كامل بألماظة، وذلك في إطار أعمال توسعة الشارع باعتباره امتداد طريق السويس والمدخل الرئيسي لمصر الجديدة.

وأكد أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، يتابع الموقف أولا بأول، حيت يتم توفير كل التيسيرات لخدمة المواطنين وتسهيل عملية انتقالهم ومنها إلحاق أولادهم بمدارس أخرى وتركهم فترة طويلة لتدبير أمورهم، وتوفير سيارات من المحافظة لنقل متعلقاتهم، وأخذ كل طلباتهم واحتياجاتهم في الاعتبار.

بلوكات قديمة

وأشار إلى أن العقارات كانت قديمة وبعضها متهالك وعبارة عن بلوكات كانت تابعة لمحافظة القاهرة، ويتم اتخاذ أي إجراء للصالح العام مع عدم الإضرار بالمواطنين، لافتا إلى أن القاهرة تشهد نقلة غير مسبوقة في المشروعات القومية وإزالة العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل.

محور حيوي

وأشار إلى أن إزالة تعارضات توسعة طريق حسين كامل سليم بألماظة من أجل محور حيوي يربط بين شارع الثورة الذي يعد امتدادًا لمحور طريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر وإتاحة شريان مروري لإحداث سيولة مرورية كبيرة بالمنطقة ضمن مشروعات النقل والطرق التي تتم داخل العاصمة لإنهاء مشكلات طويلة عانت منها القاهرة على مدار عقود مضت.