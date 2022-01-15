مدرسة ثانوي ببنها تحذر طلابها قبل الامتحانات.. «ما تتأخرش وخليك في حالك»

وجهت مدرسة بنها الثانوية بنين، عددًا من التحذيرات للطلاب، لضمان حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالثانوي العام «الأول والثاني»، التي تنطلق السبت المقبل 22 يناير الجاري ورقيًا، وفق ما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

«الوطن» تستعرض التحذيرات التي أطلقتها مدرسة بنها الثانوية بنين عبر صفحتها على التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، التي جاء بعضها بشكل ساخر وبلغة عامية ما جعل العديد من الطلاب يعلقون على المنشور بسخرية.

تنبيهات لطلاب صفوف النقل الثانوي العام

ونبهت مدرسة بنها الثانوية بنين بإدارة بنها التعليمية على الطلاب كالتالي:

- خليك في حالك اشغل نفسك بنفسك

- لا تخف كل مشكلة عندنا وليها حل ومصلحتك تهمنا

- الحضور للجنة الاختبار مبكرًا لضمان اتخاذ الإجراءات الاحترازية

- ممنوع التأخير عن الحضور للجنة الاختبار نهائيًا وممنوع اصطحاب الموبايل

- طلبة المنازل والدمج والانتظام والخدمات سيكون امتحانهم ورقيًا

الكتب الدراسية متاحة على التابلت

ونوهت المدرسة على ضرورة إجراء تحديث لأجهزة التابلت لأنه سيجرى نزول الكتب الإلكترونية على التابلت تلقائيًا داخل مجلد باسم konx Manage ثم مجلد باسم Content داخل الملفات المحملة وتمنت المدرسة التوفيق لجميع الطلاب.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن اليوم تغيير نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لتكون ورقية، مشيرًا إلى أنه عقب انتهاء الامتحانات الورقية للطلاب سيتم تدريبهم على التابلت وكيفية التعامل معه وحل الأسئلة إلكترونيًا وتحديدًا في التيرم الثاني، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تغيير نمط الامتحانات لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين والحشو كما كان يحدث في الماضي.