إصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بالبحيرة.. ننشر أسماءهم

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع ميكروباص أمام مدخل أبو العطا بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة النوبارية يفيد باستقبال المستشفى 11 شخصا مصابا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص بنطاق ذات المركز وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسماء المصابين

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من أحمد محمود كامل، 25 عاما، مقيم قرية أبو العطا مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، صبري عادل سعد، 23 عاما، مقيم قرية أبو العطا مصاب ببتر بالساق اليسرى، كريم إسماعيل عبد العاطي 20 عاما، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ريهام محمود محمد 19 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب أيضا «علي عبد الحميد عبد الكريم 29 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساعد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، طلعت عبد السلام حمودة 65 مصاب باشتباه كسر مضاعف بالساقين وكدمات متفرقة مقيم رشيد بالجسم، إسلام محمد محمود 20 عاما، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، حمدي عطية عبد العزيز 46 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

فيما أصيب «عبده أحمد محمد 19 عاما، مصاب باشتباه كسر بالفقرات القطنية وكدمات متفرقة بالجسم، نور واصف صابر 16 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جمعة إبراهيم أبو شميلة 29 عاما، مصاب بكدمات بالبطن والصدر»، جارٍ عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.