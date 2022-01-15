إصلاح هبوط أرضي مفاجئ بأحد شوارع أوسيم في الجيزة

قامت الأجهزة التنفيذية في محافظة الجيزة بإصلاح هبوط أرضي مفاجئ في شارع الثورة ناصية شارع رمضان السيد ببشتيل بمركز أوسيم.

حدوث هبوط أرضي مفاجئ

وفور ورود بلاغ من غرفة العمليات بحدوث هبوط أرضي مفاجئ بشارع الثورة ناصية شارع رمضان السيد ببشتيل بنطاق المركز، وعليه تم استدعاء رجال شركة مياه الشرب والصرف الصحي وبمعاونة رجال إدارة المرافق ورجال العمل الميداني بالوحدة المحلية ببشتيل.

وجرى اتخاذ اللازم بتغيير ماسورة الصرف الصحي وإصلاح ماسورة مياه الشرب والاطمئنان على أرضية البئر العمومي بعد الهبوط الأرضي وتسيير حركة المرور بالمنطقة.

التعامل الفوري مع أي مشكلات بالمرافق

يأتي هذا بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالتعامل الفوري مع أي مشكلات بالمرافق لضمان تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر وبتواجد السيد فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.