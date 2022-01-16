وضع حجر الأساس لمبنى الطوارئ بمستشفى قنا العام بتكلفة 50 مليون جنيه

وضع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حجر الأساس لمبنى الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى قنا العام، وذلك للاستجابة السريعة لمرضى الحالات الطارئة التي تحتاج إلى الرعاية الطبية الفورية، واستكمال تنفيذ المنظومة الطبية المتكاملة بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من النائب مصطفى محمود مصطفى، والنائبة سناء حساني، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر عضوا مجلس الشيوخ، والدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والمهندس عبد الهادي محمد مدير الأبنية التعليمية بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بقنا، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام.

مساحة العيادات 3200 متر

وأوضح محافظ قنا، أن مبني الطوارئ يقع علي مساحة 3200 متر مربع، ومكون من أربعة طوابق، والدور الارضي مخصص للاستقبال والطوارئ، إضافة إلى 14 عيادة خارجية متخصصة، أما الطوابق العليا فتضم أقسام (عناية مركزة – غرف عمليات - وحدة حروق متكاملة - الإنعاش الرئوي - شبكة الغازات - صيدلية - معامل تحاليل وتركيبات - معامل أشعة - غرفة عزل - مخازن أدوية - استراحات للأطباء والتمريض).

تكلفة المبنى 50 مليون جنيه

وذكر المحافظ، أن التكلفة المبدئية تبلغ 50 مليون جنيه للمرحلة الأولى منه، ممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويتم التنفيذ تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال الإنشائية خلال 15 شهرا.

وأكد «الداودي»، أن إنشاء مبنى الطوارئ يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة، إضافة إلى رفع مستوى الإمكانيات والاستعدادات اللازمة لاستقبال جميع حالات الطوارىء لتلقي العلاج دون الحاجة إلى نقلهم إلي أماكن أخرى.