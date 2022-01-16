بدء التقديم لـ37 وظيفة في ليبيا اليوم.. 7 مهن براتب يصل لـ20 ألف جنيه

تبدأ وزارة القوى العاملة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 31 يناير الحالي، وللمرة الثانية خلال أسبوع، قبول طلبات المتقدمين على 37 فرصة عمل، تضم 7 مهن في المجال الطبي، برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه مصري، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلى الراغبين للعمل بهذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم بالدخول إلى موقع الوزارة، واختيار فرص عمل في الخارج أو الدخول من هنا.

إعادة إعمار ليبيا

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ هذه ثاني طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية للمشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا، وإمدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية.

المهن المطلوبة في ليبيا

وكشف الوزير، عن أنّ المهن المطلوبة هي: 4 طبيب تخصص نساء وتوليد، طبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، 2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف، 5 ممرضات تخصص نساء وتوليد، 13 ممرضا تخصص جراحة، و10 ممرضين تخصص أطفال، و2 ممرضة تخصص قابلة قانونية.

وأوضح الوزير أنّه يشترط للتقديم على الوظائف، أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10 سنوات، والسن من 25 إلى 37 عاما، عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من 38 إلى 50 عاما، برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي، أي ما يعادل 15 ألفا و505 جنيهات إلى 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا حسب الخبرة.

وأشار محمد سعفان إلى أنّ التقديم يبدأ من اليوم الأحد وحتى يوم 31 يناير الحالي، وعلى الراغبين في تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول إلى موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى من هنا.