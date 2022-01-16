«الشيوخ»: إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة حال تشغيل 100 عاملة في مكان واحد

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على نص المادة 54 من قانون العمل الخاصة بإنهاء عقد العاملة حال زواجها أو حملها أو إنجابها، وبينت المادة الاجراءات اللازمة لذلك، كما وافق على نص المادتين 55 الخاصة بنشر نظام تشغيل النساء و56 التي تنص على إنشاء دار حضانة في مكان العمل الذى يضم 100 عاملة.

نص المادة 54 من قانون العمل

تنص المادة 54 من قانون العمل التي وافق عليها مجلس الشيوخ على: «للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».

إنشاء حضانة لأبناء العاملات

ووافق مجلس الشيوخ على نص المادة 55 وهى: «يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء».

وتضمن نص المادة 56: «على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل، وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل».