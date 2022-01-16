يوسف الحسيني على الهواء: «أنا مصاب بمتحور أوميكرون تقريبا»

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه لم يقدم حلقة أمس من برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على قناة «التليفزيون المصري» لشعوره بالتعب، «من غير ما بيبقى عندنا قلق، أنا غالبا عندي أوميكرون بس مش دي القصة، بالتالي مقدرتش أجي امبارح، أنا جي النهاردة مخصوص علشان لازم يبقى فيه تأبين للإعلامي الراحل وائل الإبراشي من جوه الاستوديو اللي هو بدأ فيه هذا برنامج التاسعة».

فليذهب الإخوان للجحيم.. لا ننتظر منهم أي شيء جيد

وأضاف «الحسيني»، خلال تقديم البرنامج: «يا رب نقدر نوفيه ولو جزء من حقه الله يرحمه، أكتر حاجة صعبة في الدنيا، أنك تأبن شخص تعتقد في قرارة نفسك أنه صديق حقيقي ووقف جنبك، وبعيدا عن اللغط الدائر والجدل المستمر والصخب الجائر في أغلب الأحوال، لازم نسيبنا من قصة الإخوان بيقولوا أيه ولا مش بيقولوا أيه عن وائل، فليذهب الإخوان للجحيم، هننتظر أيه من الإخوان جيد».

تقديم برنامج «التاسعة»

يذكر أن الإعلامي يوسف الحسيني، يقدم برنامج «التاسعة»، بدلًا من الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا منذ أسبوع عن عمر ناهز الـ58 عامًا، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».