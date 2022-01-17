حصر المستحقين للوحدات السكنية الجديدة في 3 مدن بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إن القيادة السياسية وجهت بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين، ضمن مبادرة الرئيس السيسي «سكن لكل المصريين»، مشيرا إلى إنشاء 12 ألف وحدة سكنية بمحافظة جنوب سيناء خلال خمس سنوات، وجري تسليمها للمواطنين.

وأوضح المحافظ ، في تصريحات خاصة، أن عدد المنتظرين على مستوى المحافظة لا يزيد عن 5000 مواطن، وهذه نسبة قليلة، إذ جرى الاتفاق مع وزارة الإسكان على إنشاء 6000 وحدة جديدة، ومن ثم سيحصل كل مواطن في جنوب سيناء على شقة.

حصر المواطنين في الطور

وقال محافظ جنوب سيناء، إن أكبر المدن في عدد السكان هي العاصمة طور سيناء، لذا ستحصل على نصيب الأسد في الوحدات، ومن المقرر إنشاء 2000 شقة بها الفترة المقبلة.

وأضاف أنه تُجرى عملية حصر للمواطنين في الطور لتحديد الأعداد المستحقة للوحدات السكنية، موضحا أن مجلس مدينة الطور يستقبل بطاقات أبناء المدينة لإجراء حصر بالأسماء وتحديد أعداد الوحدات السكنية في خطة مديرية الإسكان.

وأشار إلى إنشاء 4 آلاف وحدة في منطقة الرويسات بشرم الشيخ، لاستيعاب مواطني المدينة الراغبين في الحصول على وحدات.

تسليم 1030 وحدة في جنوب سيناء

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تستقبل حاليا أوراق المنتظرين في قوائم الإسكان في ثلاث مدن، هي أبوزنيمة وأبورديس ونويبع، تمهيدا لاستلام الوحدات السكنية بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وأضاف أن إجمالي الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في جنوب سيناء 1030 وحدة في المدن الثلاث، موضحا أن الأولوية للمنتظرين.

وأكد المحافظ أنه يجري التنسيق مع وزارة الإسكان، لتسليم هذه الوحدات طبقا لشروط المحافظة للتيسير على المواطنين.