تعرف على أسباب إصابة الشباب في العشرينيات من العمر بالعقم وطرق الوقاية

يوصف العقم بأنه عدم القدرة على الحمل بعد عام واحد أو أكثر من الزواج يقوم بعض الأطباء بتحليل وعلاج النساء في سن 35 وما فوق بعد 6 أشهر من الجماع غير المحمي لأن الخصوبة عند النساء من المعروف أنها تنخفض مع تقدم العمر، فإن النساء ليس وحدهن من يواجهن هذه المشكلة، والعقم منتشر بين الرجال أيضًا، وفقا لما تم نشره على «thehealthsite».

زيادة مشاكل العقم عند الرجال والنساء

يعرف العقم بأنه عدم القدرة على الإنجاب، يمكن أن يكون سبب العقم عند النساء هو التهاب بطانة الرحم والأورام الليفية الرحمية ومشاكل الغدة الدرقية، يمكن أن يكون سبب العقم عند الرجال هو انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو مستويات هرمون التستوستيرون مع تقدم في السن، تزداد فرص إصابة بالعقم.

السن المبكر يساعد على الإنجاب

يعتبر العقم أكثر شيوعا مما يدركه معظم الناس، ويمكن أن يحدث بسبب عدد من العوامل، يرتبط بعضها بالتغيرات المجتمعية، تنجب معظم النساء التي تبلغ من العمر 21 عاما أول طفل لهن، وقد ارتفع هذا العمر إلى حوالي 26 أو 27 عاما، وهناك كثير من الأزواج يؤجلون تكوين أسرة لاستكمال دراستهم أو تثبيت أنفسهم في حياتهم المهنية، قد يتعرض الأشخاص الذين يؤجلون تربية الأسرة لمزيد من الملوثات والأمراض المنقولة جنسياً بمرور الوقت، كلما تقدم الزوجان في السن، زاد احتمال تعرضهما لمشاكل صحية وطلب الرعاية.

الأسباب الشائعة لعقم عند الشباب

على الرغم من أن العمر هو أحد العوامل، إلا أن حقيقة أن «ذروة الخصوبة» لا تحدث عادة حتى تكون المرأة في أوائل الثلاثينيات من عمرها لا تفسر سبب معاناة النساء في العشرينات من صعوبة الحمل، تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا للعقم في هذه الفئة العمرية ضعف المبيض، ومتلازمة تكيس المبايض، ومرض البوق، وعوامل في الرجال مثل انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو ضعف الحركة.

عوامل تسبب العقم لدى الذكور

معظم الإصابات بالعقم لدى الشباب بسبب صعوبات الخصوبة، نظرا لأن انخفاض عدد الحيوانات المنوية أو جودتها، ونقص إنتاج الحيوانات المنوية، وتشوهات الخصية، وصعوبة الوصول إلى الذروة، كلها أسباب يقودها الذكور للعقم، من بين الأسباب الكامنة الأمراض السابقة، والالتهابات، والصدمات الجسدية، والشيخوخة، والمشاكل الوراثية، ومشاكل الهرمونات، ودوالي الخصية، وخيارات نمط الحياة مثل التدخين والتعرض للحرارة أو المواد الكيميائية.

بعض الطرق لمحاربة العقم

يمكن استخدام تغييرات نمط الحياة، وكذلك التلقيح داخل الرحم أو الإخصاب في المختبر، لمعالجة هذه المشاكل، يتضمن الإخصاب في المختبر الجمع بين البويضات والحيوانات المنوية المستردة يدويا قبل إعادتها إلى الرحم، خلال دورة التلقيح داخل الرحم ، وهي أقل تكلفة ، يتم إعطاء المرأة أدوية تجعلها تبيض أكثر من بويضة واحدة للحث على الحمل، ثم يتم توصيل الحيوانات المنوية مباشرة إلى الرحم.