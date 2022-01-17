البابا يترأس قداس الغطاس في الإسكندرية غداً.. وحضور محدود بسبب كورونا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلاة قداس عيد الغطاس المجيد، مساء غد الثلاثاء بالكاتدرائية المرقسية الكبرى في محطة الرمل بالإسكندرية وذلك كعادته السنوية في ترؤس قداس ذلك العيد من مقر كرسيه، إلا أن هذا العام سيتم القداس بحضور محدود جدا بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابة عدد كبير من أبناء شعب الكنائس في الإسكندرية والآباء الكهنة، وتعليق خدمات مدارس الأحد لمدة أسبوعين.

تفاصيل قداس عيد الغطاس بالإسكندرية

وبحسب ما أعلنته الكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، فإن صلوات قداس عيد الغطاس، أو ما يعرف أيضا بعيد الظهور الإلهي، ستنطلق من السادسة والنصف مساءً بصلوات قداس اللقان ومباركة المياه، ثم تعقبها صلوات القداس الإلهي، التي يرأسه البابا بمشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة وبحضور الآباء الأساقفة رؤساء القطاعات بالاسكندرية الانبا بافلى الاسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والأنبا ايلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الاسكندرية والأنبا هرمينا الاسقف العام لقطاع شرق الإسكندرية والقمص إبرام اميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية والاباء كهنة الكاتدرائية وبعض كهنة الاسكندرية وخورس الشمامسة.

وطالبت الكاتدرائية من شعب الكنيسة الذين حجزوا قداس عيد الغطاس الحضور الساعة السادسة والنصف مساء، حتى يكون هناك متسع من الوقت لاتباع الاجراءات الأمنية، مشددين على ضرورة إتباع كافة الاجراءات الاحترازية .

قداس عيد الغطاس بالحجز

ويأتي ذلك بعدما قررت كنائس الإسكندرية إطلاق رابط لحجز حضور قداس عيد الغطاس المجيد الذي ينطلق مساء الثلاثاء المقبل كثاني الأعياد السيدية في العام الجديد، حيث تقام القداسات في كافة كنائس مدينة الكرسي البابوي بنظام الحجز المسبق، وفقاً لقرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في ظل الظروف الراهنة للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وأطلقت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية رابط حجز عن قداس اللقان والقداس الإلهي منذ عدة أيام، من أجل إمكانية حضور المصلين لقداس العيد بالحجز مسبقا عن طريق موقع الكنيسة، وهو ذات النظام الذي اتبعته سائر كنائس الإسكندرية.

اعتذار عن استقبال المهنئين

واعتذرت الكاتدرائية عن استقبال المهنئين بعيد الغطاس، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا بينما اعتذروا عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية أو إعلامية لقداس عيد الغطاس.

وقال مصدر ببطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إنه تقرر إعادة دخول المصلين في قداس عيد الغطاس المجيد بعدما شهد العام الماضي اقتصاره على الشمامسة فقط دون حضور شعبي، لافتاً إلى أن هذا العام وضعت أولوية الحضور لقداس عيد الغطاس للغائبين عن عيد الميلاد المجيد، حيث أن شعب كل كنيسة أعدادهم تتجاوز الاعداد المطروحة للحجز، فبالتالي تم التوضيح من قبل الكهنة أن من حضر قداس عيد الميلاد المجيد يعطي فرصة لغيره في قداس عيد الغطاس.

البابا تواضروس اعتاد ترؤس قداس الإسكندرية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قداس عيد الغطاس المجيد له مكانة كبيرة لدى أبناء الإسكندرية، كونه قداس العيد الوحيد الذي يتواجد خلاله البابا تواضروس الثاني في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية في مقر كرسيه.