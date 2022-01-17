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إصابة 18 عاملا في حادث تصادم بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
03:09 م | الإثنين 17 يناير 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 18 عاملا في حادث تصادم مروع في مركز السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف، ونُقل المصابون إلى مستشفيي السادات العام ومنوف العام، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة للتحقيق فيها ومعرفة تقاصيل الحادث.

تفاصيل إصابة 18 عاملا في حادث بالسادات 

وأكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن مستشفي السادات ومستشفى منوف استقبلا جميع المصابين وعددهم 18 شخصا، موضحا تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المصابين في منوف والسادات، ومتابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر .

خروج أغلب المصابين 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإصابات تتراوح بين كسور وكدمات، وجري خروج أغلب المصابين بعد تقديم الرعاية الطبية لهم، ولا زال 3 آخرون يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.

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