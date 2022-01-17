شكل امتحان الثانوية يثير الجدل بين التربويين.. ورقي أم إلكتروني؟

حيرة وتساؤلات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بشأن شكل امتحانات العام الحالي، وما إذا كانت ستكون ورقة أو إلكترونية، خصوصًا بعد قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعودة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلى النظام الورقي بدلا من الإلكتروني.

ولم يكشف وزير التعليم بعد عن مصير الصف الثالث، مؤكدًا أن جميع التفاصيل سيعلن عنها مطلع الفصل الدراسي الثاني، وأن الثانوية العامة لها ظروفها، وليس لها علاقة بما أُعلن بخصوص امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وجهاتُ نظرٍ مختلفة تبناها الخبراء التربويون بشأن الطريقة الأمثل لامتحانات الثانوية العامة، والتي ستكون الأفضل في مصلحة الطلاب، وقدّم البعض منهم وجهة نظره في حديثهم مع «الوطن».

حمزة: النظام الورقي أفضل

يرى الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أنّ نظام التابلت لم ينجح بالشكل المناسب في التعليم المصري، لذا قرّرت الوزارة عدم الاعتماد عليه في امتحانات الصفين الأول والثاني والثانوي، ما أحدث راحة نفسية لدى الطلاب، خاصة في ظل تخوف الأهالي منه، وضعف خدمة الإنترنت في عدد كبير من المحافظات والقرى، لذلك يُعدّ النظام الورقي هو الأفضل والأكثر أمانًا، واعتاد عليه الطلاب وأولياء الأمور.

وفي مرحلة الشكاوى، يعتبر النظامُ الورقي الأفضل أيضًا، بحسب «حمزة»، موضحا أنه في حالة وجود تظلم من أحد الطلاب على درجاته، يرجع ويرى ما كتبه بخط يده، ويرى الدرجة وفقًا لذلك، على عكس النظام الإلكتروني الذي واجه العديد من المشكلات خلال تطبيقه.

وأشار إلى أنّه يجب منع الطلاب من دخول الامتحانات بالتابلت، خاصة أن بعضهم يحمل عليه ملازم خارجية يستخدمها في الغش، ويكون الاعتماد الكلي في منظومة الثانوية العامة على الورقي.

وذكر الخبير التربوي، أنّ امتحانات الصف الثالث الثانوي يُعتقد أنها ستكون ورقية، لكن ينبغي على الوزارة الكشف عن شكلها من الآن، وتحديد نظام الأسئلة، مع إصدار النماذج الاسترشادية المماثلة لورقة الامتحان؛ لتدريب الطلاب والمعلمين عليها.

شحاتة: الأهم نوعية الأسئلة

أما الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، يقول إنّ طريقة الامتحان سواء ورقية أو إلكترونية ليست هي الأهم، بل يجب التركيز على أن تكون الأسئلة تقيس التفكير والمهارات وليس الحفظ، وهو الذي يحتاجه النظام الجامعي من الطلاب في المرحلة المقبلة.

وطالب «شحاتة» أولياء الأمور برفع أيديهم عن قرارات الوزارة والتطوير في التعليم، وألا يقفوا عقبة أمام مصلحة أبنائهم: «الطلاب بتمتحن ورقي وإلكتروني من غير مشاكل»، لافتًا إلى أنّه لأول مرة هذا العام يدخل الطالب الامتحان ومعه ورقة أخرى تضم القوانين والمعادلات التي يحتاجها للحل، مثلما يحدث في الدول المتحضرة، وذلك دليل على أنّ دور الطالب في الامتحان «التطبيق» ليس الحفظ وكتابة ما حفظه في الورقة.