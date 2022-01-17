الاستعدادات النهائية لمعرض القاهرة للكتاب.. اللقاح شرط أساسي للدخول

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن هناك مركزين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا داخل معرض القاهرة للكتاب، مؤكدا أن المعرض ملتزم بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، سواء من خلال ارتداء الكمامات أو التعقيم.

وأوضح أن الحصول على اللقاح شرط أساسي لدخول الحضور للمعرض، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد».

أسعار الكتب مخفضة في المعرض

وأضاف «علي»، أن أسعار الكتب مخفضة في المعرض، إذ أن معرض القاهرة الدولي يُعد سوقا كبيرا للكتب وسيشمل تخفيضات مناسبة، فتصل أسعار بعض الكتب 3 جنيهات و5 جنيهات وأيضًا 20 جنيهًا، كما أن الطبعة الشعبية الأقل تكلفة للكتب في معرض الكتاب موجودة، مؤكدًا أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد من أكبر المعارض على مستوى العالم، كما أن الهيئة والمعرض تستهدف الأطفال والأسرة، وستكون هناك تخفيضات للطلبة على شراء الكتب لتوصيل الرسالة الثقافية.

الطبعة الشعبية الأقل تكلفة ستكون موجودة في إصدارات مكتبة الأسرة

وأوضح رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الطبعة الشعبية الأقل تكلفة ستكون موجودة في إصدارات مكتبة الأسرة وهي مدعومة من الدولة، فضلًا عن عودة «كتاب الجيب» مرة أخرى عبر طرح سلسلة «ما» التي تعرض تاريخا موجزا لبوّابات المعرفة الكبرى وسعر الكتاب بها 5 جنيهات، ويكتبه متخصصون بلغة بسيطة موجهة للشباب، كما أن معرض القاهرة الدولي سيشمل تخفيضات مناسبة للجميع.

معايير اختيار أفضل ناشر

كما كشف معايير اختيار أفضل ناشر، فذكر أن هناك معايير شكلية مثل شكل إخراج الكتاب والغلاف وجودة الطباعة، وأخرى عن المحتوى تتعلق بالقيم الإبداعية والجمالية؛ تقوم عليها لجنة مشتركة من اتحاد الكتاب والناشرين، وسيتم إعلان الجائزة يوم 3 فبراير مع جوائز المعرض.