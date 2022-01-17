الحكومة تجمع 33 مليار جنيه من السوق المحلي بأذون خزانة 91 و273 يوم

نجحت وزارة المالية، في جمع نحو 33 مليار جنيه عبر السوق المحلي من خلال طرح زوجين من أذون الخزانة، أمس.

عمليات إدارة طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة

وتفوض «المالية» البنك المركزي في عمليات إدارة طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة، التي تُصدرها بالعملة المحلية وتعد البنوك، خصوصا البنوك الوطنية، وعلى رأسها بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات المالية إذ يتيح الطرح لجميع المؤسسات المالية الحكومية والخاصة إلى جانب الأفراد.

تستخدم وزارة المالية إصداراتها من أذون وسندات الخزانة بشكل دوري وأسبوعي على مدار العام، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

وأعلن البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي عبر الإنترنت أمس، طرح أذون خزانة اجلي 91 و273 يوم بقيمة إجمالي تصل إلى 11مليار جنيه فقط تتوزع بين أذون خزانة اجل 91 يوم بقيمة 2.5 مليار جنيه إلى جانب طرح أذون خزانة أجل 273 يوم بقيمة تصل إلى8.5 مليارات جنيه.

وتوسعت «المالية» في عمليات إصدار أذون خزانة، بعدما جمعت من طرح أذون خزانة اجل 91 يوم أكثر من 5.9 مليارات جنيه بزيادة قدرها 2.9 مليار جنيه عن المستهدف وبلغت متوسط أسعار الفائدة على هذا النوع من الإصدار نحو 11.57 % بينما أصدرت «المالية»، أذون خزانة اجل 273 يوم بقيمة 30.2 مليار جنيه بقيمة تزيد بمقدار 22 مليار جنيه عما كانت تنوي بيعه من أذون وبلغت أسعار الفائدة على أذون الخزانة اجل 273 يوم نحو 12.95 %.

مجتمع الأعمال وأسواق المال محليا

ويترقب مجتمع الأعمال وأسواق المال محلياً ما سيسفر عنه الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في العام الجديد 2022 في شهر فبراير المقبل لبحث موقف أسعار الفائدة الجديدة بعدما ثبتت اللجنة متوسط أسعار الفائدة في اخر اجتماعات العام الماضي عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع بعد تثبيت أسعار الفائدة لـ7 مرات على التوالي منذ نهاية العام الماضي