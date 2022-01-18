الفخراني عن سبب حبه للميس جابر: «زررت لي الجليه.. فاتدبست 40 سنة»

قال الفنان يحيى الفخراني، إنه كان يمثل أثناء دراسته للطب في جامعة عين شمس، على مسرح «أصدقاء المسرح العالمي»، وهي فرقة تتألف من شباب الجامعة، ولكن عروضها تكون جماهيرية لا تقتصر مشاهدتها على طلاب الجامعة فقط، «شوفت لميس جابر وعارف أن كان ليها نشاط وعارف أنها كانت بتكتب برضوا، واتعرفت عليها بسبب مشكلة وخناقة»، إذ أن إحدى صديقاتها كان والدها أستاذا بالجامعة وتدعى «ليلى».

علاقتي بـ لميس جابر بدأت بمشكلة مع صديقتها «ليلى»

وأضاف «الفخراني»، خلال حواره في برنامج «صاحبة السعادة»، على قناة «دي إم سي»، مع الإعلامية إسعاد يونس: «حصل مشكلة بيني وبين ليلى وكانت فتاة جميلة، قولتلها هو انتي عشان أبوكي أستاذ في الجامعة تعملى كده، أنا مش فاكر الموقف كان إيه بالضبط ولا هي عملت إيه، بس بعد كده خارج من الجامعة شوفت لميس عملت نفسها ماتعرفنيش، قولت لها زعلانة ليه، قالت انت عملت كذا وعيب إنك تكلم ليلى بالطريقة دي، فحكيت لها السبب اللي خلاني أعمل كده».

هنا كانت أول خيوط الحب بين يحيى الفخراني ولميس جابر

وأشار إلى أن أحد الأساتذة عرض على لميس جابر المشاركة في إحدى المسرحيات، «مش أنا اللي جبتها والله، المهم فيه حد عمل حاجة غلط في المسرحية، فزعقت وسبت المسرحية ومشيت ومرضتش أحيي الناس، هي بقى اللي أقنعتني وتقولي هي الناس ذنبها إيه، ولازم تدخل تحيي الناس، والناس هتفضل مستنياك، وقامت هي زررت (الجليه) اللي أنا كنت لبسه، لما عملت كده ده الموقف اللي خلاني أحبها، وادبست فيها 40 سنة، بقينا أصحاب أوي وتغلغل الحب، وبدأنا نقعد مع بعض كتير ونكون شلة، ونذاكر مع بعض، ولما سافرت خارج مصر مع منظمة الشباب 1969 بعد النكسة قالت إنها افتقدتني».