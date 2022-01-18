كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة.. تعرف على الحالة المرورية اليوم

ظهرت، اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة بالمحاور والميادين في محافظتي القاهرة والجيزة، بالتزامن مع فترة توجه الموظفين إلى أماكن عملهم والطلاب إلى المدارس والجامعات، في ظل انتشار الخدمات المرورية على الطرق لتجنب حدوث أي حوادث.

وتقدم «الوطن» لقرائها الحالة المرورية لصباح اليوم الثلاثاء كالآتي:

شهدت محافظة الجيزة كثافات مرورية متحركة خاصة بمنطقة مترو الجامعة في أثناء دخول الطلاب والموظفين للحرم الجامعي، في الاتجاه القادم من فيصل إلى منطقة الدقي، وأيضا أعلى كوبري الجيزة المعدني للقادم من الهرم ومتجه نحو مناطق الجيزة.

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كثافات مرورية بحامعة الدول ومحور 26 يوليو

كما يشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، وجامعة الدول وميدان مصطفى محمود في المتجه نحو شارع السودان، كما شهد محور صفط اللبن كثافات متحركة للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

زحام مروري بشارع الهرم

شهد شارع الهرم كثافات مرورية مرتفعة بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية لإنشاء محطة مترو، كما ظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية بشارع فيصل، بالإضافة إلى ظهور كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

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وشهد أعلى كوبري عبود كثافات متحركة للقادم من مناطق شبرا الخيمة إلى امتداد أحمد حلمي، بجانب زحام مروري أعلى نفق الزهراء للقادم من المعادي وحلوان إلى قصر قريش، ويفضل التوجه نحو كورنيش النيل كبديل.

كثافات متحركة بالدائري

ظهرت كثافات متحركة على الطريق الدائري بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان محطة الرماية.

فيما ظهرت بعض الكثافات المرورية أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة، وينصح رجال الإدارة العامة للمرور بتوجه إلى طريق الملك الصالح وشارع قصر العيني.