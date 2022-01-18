وفاة سيدة على كورنيش النيل وأخ يطعن شقيقه ومصرع عامل بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج 3 حوادث متفرقة، تضمنت وفاة سيدة على كورنيش النيل الغربي، بدائرة قسم أول سوهاج، أثناء مرورها على الكورنيش الغربي بدائرة القسم، ونقلت جثتها إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام، بالإضافة لمصرع عامل صعقاً بالكهرباء أثناء العمل، وشقيق يطعن شقيقه.

وفاة سيدة بشارع كورنيش النيل

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بوفاة سيدة بشارع كورنيش النيل الغربي دائرة قسم أول سوهاج.

وبالفحص تبين وفاة «فوزية. م. ف. ع. ع» 77 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة مركز جزيرة شندويل، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، ونقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

تفاصيل وفاة سيدة في شارع النيل بسوهاج

وأفاد شقيقها «عبد الرحيم. م ف. ع. ع»، 67 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن الوفاة طبيعية أثناء سيرها، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة عامل بجروح في سوهاج

وفي سياق آخر، شهدت دائرة قسم أول سوهاج، إصابة عامل ثلاثيني، بجرح طعني شبه نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، وآخر أسفل الظهر وجرح قطعي بالقدم اليمنى، واشتباه نزيف بالصدر والبطن، إثر اعتداء شقيقه عليه بسبب خلافات أُسرية بينهما.

تفاصيل إصابة عامل على يد شقيقه بسوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يُفيد بوصول «البدرى. ف. خ. ب» 31 عامًا، عامل، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج إلى مستشفى سوهاج الجامعى مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالبطن من الناحية اليسرى، أسفل الظهر وجرح قطعي بالوجه والقدم اليمنى واشتباه نزيف بالصدر والبطن.

واتهم المجني عليه شقيقه «فتحي. ف. خ. ب» 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والأداة المستخدمة «سكين»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في سوهاج

وفي سياق منفصل، لقي عامل مصرعه صعقًا بالتيار الكهربائي، أثناء عمله بمشروع الصرف الصحي بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

التفاصيل الكاملة لمصرع عامل بالكهرباء في سوهاج

وتبين من التحريات أنه أثناء تشغيل العامل لمولد كهربائي لإنهاء بعض الأعمال صعقه التيار الكهربائي، ما نتج عنه إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ومن ثم وفاته، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز جرجا يفيد وصول «حماده. ف. ص»، 35 سنة، عامل ويقيم دائرة مركز جرجا إلى مستشفى جرجا العام جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء.

لا شبهة جنائية في الوفاة

وانتقل على الفور إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال عم المتوفى «عبد الجواد. ص. ع»، 55 سنة، عامل ويقيم بالناحية ذاتها، و«إبراهيم. ا. ع»، 49 سنة، مقاول خاص يعمل بدائرة مركز جرجا ويقيم دائرة مركز جهينة، قررا أنه أثناء قيام المذكور بالعمل بالصرف الصحي بناحية دائرة المركز وحال قيامه بتشغيل مولد كهربائي لإنهاء بعض الأعمال صعقه التيار الكهربائي ما نتج عنه وفاته، ونفى الأول الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.