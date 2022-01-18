"وثائقي" لـ سكاي نيوز عربية يبحث أصل التطرف بعنوان «البنا ورسائل الخراب»

تعرض قناة سكاي نيوز عربية يوم الأربعاء فيلماً وثائقياً خاصاً من إنتاجها بعنوان «البنا ورسائل الخراب»، تبحث من خلاله العلاقة بين فكر حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان، ونشوء فكر التطرف عبر العالم وذلك من خلال عرض تحليلات باحثين وسياسيين من أصحاب الاختصاص.

تعقب خيوط نشوء الفكر المتطرف

ويسعى الوثائقي لتعقب خيوط نشوء الفكر المتطرف المؤسس لخيار العنف، من خلال البحث في أدبيات فكر الإخوان، الذي أسس له البنا منذ نحو مئة عام، ويقدم شهادات لأعضاء سابقين في الجماعة، ومختصين في فكر التنظيم، بالإضافة إلى قراءة في فكر البنا ومؤلفاته، وأفكار من تأثروا به كسيد قطب على سبيل المثال، والذي يصنف على أنه الأب الروحي للجماعات التكفيرية في النصف الثاني من القرن الماضي وحتى الآن.

الفيلم يبحث عن إجابات لأسئلة حول التطرف

فهل هناك دليل على وجود الرابط بين ما أسّس له البنا من فكر، وتكاثُر الحركات الإرهابية التي تستعمل العنف، أو تبرر له؟ وما الذي حصده العالم من بذرة الفكر التي زرعها البنا في عقول أتباعه؟

أسئلة كثيرة يطرحها الفيلم الوثائقي الجديد، ويحاول البحث عن إجاباتها.

جدير بالذكر أن الفيلم هو ضمن سلسلة وثائقيات سكاي نيوز عربية، وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتونس والنرويج.

موعد عرض فيلم «البنا ورسائل الخراب»

يمكن للمشاهدين متابعة بث العرض الأول للفيلم الوثائقي حصرياً على شاشة قناة سكاي نيوز عربية يوم الأربعاء 19 يناير في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءاً بتوقيت غرينيتش، الثامنة والنصف مساءاً بتوقيت أبو ظبي.