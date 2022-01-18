تعرف على فوائد فيتامين «د».. وهذه الأطعمة يتوافر فيها

كشفت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الفوائد الصحية لحصول الشخص في حالة حصوله على فيتامين د، وتحديداً الجهاز المناعي لدى الشخص، بالإضافة إلى توضيح وزارة الصحة لأنواع الأغذية التي تحتوي على فيتامين د.

فوائد الحصول على فيتامين د

أوضحت وزارة الصحة والسكان فوائد الحصول على فيتامين د وهي كالتالي:

1 - فيتامين د يقوي خلايا الجسم المناعية.

2 - فيتامين د يساعد الخلايا المناعية على تدمير كافة مسببات العدوى.

كيفية حصول الفرد على فيتامين د والأغذية المتوفر فيها

أضافت وزارة الصحة والسكان كيفية الحصول على فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس وهو ما يسمح للجسم بإنتاج فيتامين د، وأكدت «الصحة» أن فيتامين د متوفر أيضاً في بعض الأنواع من الأغذية مثل الآتي:

1 - الأسماك.

2 - البيض.

مصدر بوزارة الصحة: تغيير سعر مسحة فيروس كورونا خلال يومين

وفي سياق آخر، كان مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، قد كشف لـ«الوطن» عن اتجاه الوزارة لتخفيض سعر مسحة فيروس كورونا «بي سي أر»، وذلك داخل معامل وزارة الصحة والسكان، مؤكداً أن هذا القرار جاء وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، بعد الاجتماع الموسع الذي عُقد أمس الاثنين.

وأضاف المصدر، أن تكلفة مسحة فيروس كورونا داخل مختلف المعامل تصل إلى مبلغ 1100 جنيه، ومن المقرر أن تتراوح سعر مسحة كورونا من 500 إلى 700 جنيه فقط، وذلك من أجل تشجيع المواطنين على إجراء المسحات في المعامل بشكل آمن، متابعًا أن سعر مسحات كورونا سوف يتغير خلال يومين وذلك بعد دراسة الأمر من مختلف الجوانب.