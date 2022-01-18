مصدر بـ«التموين»: وقف خدمة الفصل الاجتماعي مؤقتا لعدم زيادة البطاقات

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن السبب وراء الوقف المؤقت لخدمة الفصل الاجتماعي من بطاقات التموين، هو عدم رغبة الوزارة في زيادة عدد البطاقات التموينية، التي يبلغ عددها حاليا 23 مليون بطاقة تموينية مقيدة على قاعدة بيانات منظومة الدعم لصرف الخبز والتموين الشهري.

وقف مؤقت لخدمة الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين

وأوضح المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن إجراء الفصل من البطاقة التموينية لأي من أفرادها يؤدي في الأساس إلى استخراج بطاقة منفصلة للفرد الراغب في الفصل سواء كان سبب الفصل زواج أو طلاق أو أي سبب اجتماعي آخر.

ونوه المصدر، إلى أن وقف خدمة الفصل الإجتماعي هو وقف مؤقت، مشيرًا إلى أن الوقف سار سواء في مكاتب التموين أو مكاتب الخدمة المطورة أو بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، وأيضا موقع دعم مصر.

خدمات التموين الموقوفة لحين ضبط منظومة الدعم

وازداد عدد الخدمات التموينية الموقوفة في مكاتب التموين وعبر المنصات الرقمية بسبب إجراء الوزارة لعدة خطوات من أجل ضبط منظومة دعم التموين، واستكمال وتحديث بيانات بطاقات التموين للتمكن من الوصول لمستحقي الدعم فقط من الأسر الأولى بالرعاية، حيث تشمل الخدمات الموقوفة التالي:

إصدار بطاقة تموين جديدة.

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز.

إضافة الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين زوجها.

الفصل الإجتماعي من البطاقة التموينية.

فيما أكدت مصادر في الوزارة، أنه بخصوص خدمة إصدار بدل فاقد وتالف لبطاقة التموين، فإن هذه الخدمة ليست موقوفة وإنما فقط البت فيها يستغرق من 6 أسابيع إلى شهرين بسبب وقف أي حركة على قاعدة بيانات منظومة التموين في استخراج البطاقات لحين الانتهاء من إجراءات تحديث بيانات البطاقات وضبط المنظومة التموينية بهدف وصول الدعم لمستحقيه.