رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع «سهم-1» بالمنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إحدى مراحل مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين (سهم-1)، الذي تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، ويستمر لعدة أيام، ويأتي في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة، بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالي الدائم، والكفاءة العالية، بما يمكنهم من تحقيق كل المهام التي توكل إليهم في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

اتبعه عرض التقارير والقرارات للقادة على كل المستويات، إذ ظهر خلال المرحلة، مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة، والتعاون والسيطرة، لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لرجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز، والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة فى تنفيذ المشروع، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية، لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع، في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.