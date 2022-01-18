«إعداد القادة»: دورات تدريبية لترسيخ جهود الدولة في مواجهة الفساد

شهد معهد إعداد القادة، اليوم، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمديري العموم والإدارات بالجامعات المصرية، وبمشاركة مائة من المتدربين، ويستمر البرنامج حتى الخميس المقبل.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وأكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن معهد إعداد القادة كجهة تدريبية معنية بتحقيق هذه الاستراتيجية، وتفعيلا للتعاون المثمر مع أكاديمية مكافحة الفساد، لافتا إلى أن البرنامج يساهم في ترسيخ جهود الدولة المصرية ورؤيتها في مواجهة الفساد والوقاية منه.

نشر الوعي بأهمية القانون

وأوضح مدير معهد إعداد القادة، أن هذه الدورات التدريبية تُسهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة الفساد، وتساعد على نشر الوعي بشأن أهمية القانون وتطبيقه والالتزام بالمبادئ القانونية.

ووجّه مديري العموم والإدارات، بتقديم الاقتراحات والأفكار لعرضها على وزير التعليم العالي وتطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح همام، أن البرنامج التدريبي يتضمن العديد من المحاضرات التي تعمل على تنمية القدرات والمهارات، فيشمل محاضرة عن الحوكمة ومكافحة الفساد، وأخرى عن الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى محاضرة عن جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد، ومحاضرة عن سياسات التحول الرقمي بمؤسسات التعليم العالي، فضلا عن العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة.

وعلى هامش الجلسة الافتتاحية، تم عرض فيديو توضيحي عن المعهد يتضمن تطويره وتجهيزه؛ ليكون على القدر الكافي الذي يليق بمنتسبي الجامعات المصرية.