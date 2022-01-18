والدة أحد أطفال قادرون باختلاف عن زيارته للصاعقة: «مكنش مصدق ونفسه يشوف الريس»

استقبلت قوات المظلات والصاعقة بالقوات المسلحة المصرية، أبطال «قادرون باختلاف»، حسب توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شارك الأطفال أبطال القوات المسلحة في العديد من أنشطتهم الخاصة منها صالة الإعداد البدني وتسلق الحبال، وذلك وسط ترحيب كبير من رجال الجيش المصري.

وبشأن هذا الأمر قالت والدة الطفل مالك هشام، أحد المشاركين في زيارة الأطفال من قادرون باختلاف للصاعقة المصرية لـ«الوطن»، عن كواليس زيارته، بأن القوات المسلحة تحرص على تقسيم الأطفال من أجل المشاركة في جميع الفعاليات، لمشاركة كافة الأطفال.

عدم استيعابه ملابس الجيش المصري من شدة الفرحة

وأضافت والدة مالك بأنه كان في غاية السعادة؛ لأنه كان يرتدي ملابس الجيش المصري؛ مشيرةً إلى شدة حب مالك للقوات المسلحة، «مكنش مصدق نفسه إنه لابس زي الجيش ونفسه يشوف الرئيس»، موجه بالشكر للواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا، «ما شاء الله اللواء أحمد رشاد كان سبب في سعادة الأطفال كلهم».

حلمه بأن يصبح بطلًا لكمال الأجسام مثل «البيج رامي»

وكشفت عن إحساس نجلها عند دخوله لصالة الإعداد البدني، «أول ما دخل صالة الحديد طلع يجري على لعيبة كمال الأجسام هناك وقعد يتصور معاهم، وكانوا بيساعدوه إنه بشيل حديد معاهم»، وذلك لشده حب الطفل مالك للبطل المصري «البيج رامي»، وأنه بالنسبة له بمثابة مثله الأعلى.

وحرص رجال قوات الصاعقة والمظلات المصرية، على زيارة أبطال قادرون باختلاف، لجناح القفز الأساسي، ومركز الرماية التابع للمظلات، وميدان الاقتحام الجوي، المخصص لتدريب رجال الصاعقة على الطيران بالهواء، لذا شارك الأطفال رجال القوات المسلحة كافة التدريبات، فكانت لهم تجربة مختلفة.

وفي نهاية الزيارة توجه أطفال قادرون باختلاف على توجيه الشكر للرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة، لأنهم كانوا سبب في إسعادهم، وأيضًا صرحت القوات المسلحة بأن أبطال قادرون باختلاف، «طاقة أمل تجمعنا جميعًا».