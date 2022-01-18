إحالة معلم رفض ذهاب طالب إلى «الحمام» للتحقيق.. تبول على نفسه باللجنة

أكدت نجوى أحمد، مدير إدارة المعصرة، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه جرى تحويل المدرس الذي منع طالبا في الصف الرابع الابتدائي من دخول الحمام أثناء الامتحان، الأمر الذي أدى إلى عدم تماسكه وتبوله في اللجنة الامتحانية، في مدرسة فاطمة الزهراء، موضحة أنه جرى تحويل المدرس إلى التحقيق مباشرة.

مدير الإدارة تستقبل والد الطالب غدا

وأضافت «نجوى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سلوك المدرس مرفوض على الإطلاق، موضحة أنها قررت استقبال والد الطفل في مكتبها غدا، وبحث أسباب الواقعة بالكامل، مؤكدة أنه في حالة ثبوت الواقعة على المدرس، سيتم تطبيق أقصى عقوبة لفعله هذا.

وأوضحت نجوى أحمد أنه جرى التنبيه على جميع المدارس، بضرورة الالتزام بكل التعليمات المنظمة لقواعد عقد الامتحانات، وعدم منع أي طالب من دخول الحمام: «مينفش الطالب يتمنع على الإطلاق»، مشيرة إلى أن الامتحانات عقدت في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط

وأشارت مديرة إدارة المعصرة، إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يجر رصد أي شكوى من مستوى الامتحانات، موضحة أنه تم وضعها من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكدت أنه يجرى تصحيح الامتحانات أولا بأول من معلمي المدارس، موضحة أن جميع أسئلة الامتحانات تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، وليس الحفظ والتلقين، مشيرة إلى أنه جرى توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي مشكلات واجهت الطلاب، موضحا في بيان له، أنه جرى التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية في جميع المحافظات، للوقوف على سير الامتحانات مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا.