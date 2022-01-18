متحدثة «شباب العالم»: إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى نهاية 2022

قالت سارة بدر، المتحدثة بِاسم منتدى شباب العالم، اليوم، إنه كانت هناك فرحة كبيرة من جانب جميع المشاركين في النسخة الرابعة من المنتدى، لافتة إلى أن إدارة المنتدى تلقت الكثير من المهام لتنفذها خلال الفترة المقبلة.

التكليف بالإشراف على قمة المناخ

وأضافت «بدر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن المهام المكلف بها الشباب زادت، ويتم الاستعداد لقمة المناخ التي تقام نهاية العام الجاري في شرم الشيخ، لافتة إلى أنه يتم تقييم كل نسخة من منتدى شباب العالم لتحسين المخرجات.

النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم

وأوضحت المتحدثة بِاسم منتدى شباب العالم، أن النسخة الخامسة من المنتدى تكون أفضل؛ لأن المنتدى يتطور ويتم دراسة الدروس المستفادة، مشيرة إلى عقد النسخة المقبلة نهاية العام الجاري في موعده المحدد.

وظهر منتدى شباب العالم لأول مرة في عام 2017 بتوصية من أحد مؤتمرات الشباب التي ينظمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.