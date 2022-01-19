31 يناير آخر أيام التقديم لترخيص «جمعيتي».. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوم 31 يناير 2022، آخر أيام قبول أوراق المتقدمين للحصول على الترخيص الخاص بمشروع «جمعيتي» في مرحلته الرابعة.

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين، ومدير مشروع جمعيتي فى بيان صحفي، قبل قليل، إنّ مديريات التموين بدأت تلقي طلبات المتقدمين مطلع يناير، وتم تسجيل الطلبات بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، ضمن قوائم الانتظار، لحين استكمال كافة المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص «جمعيتي»

ووضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على الترخيص كما طالبت المتقدمين بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وتضمنت الشروط ما يلي:

- أن يتراوح سن المتقدم بين 21 و45 عامًا.

- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي «عالي أو متوسط».

- صورة ‏من موقف التجنيد بالنسبة للذكور.

- «برنت» تأمينات اجتماعية.

- ألا يكون للمتقدم أقارب عاملين بمديرية التموين، حتى الدرجة الرابعة، والتوقيع على إقرار رسمي بذلك.

وأشار معاون وزير التموين، إلى أنّ الأوراق والمستندات المقدمة من جانب الراغبين في الحصول على الترخيص، ستتم مراجعتها من جانب المسؤولين في المشروع بمديريات التموين، لبيان مدى استيفاء ‏المتقدم للشروط والأوراق المعلنة مسبقا.

وأكد «كمال»، أنّ الكشوف النهائية ‏سيتم إعدادها، بعد انتهاء المدة المحددة لفحص الطلبات وبيان المستوفين للشروط، وذلك تمهيداً لصدور قرار بإجراء المعاينة الأولية.

يُذكر أن وزارة التموين تمتلك حتى الآن 6750 مقرا بمشروع «جمعيتي»، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يصل عدد المنافذ إلى 8000 منفذ بعد انتهاء المرحلة الرابعة، وتوفر الدولة 87 مليار جنيه سنويا للصرف على منظومة الدعم، منها 36 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و51 مليارا لدعم الخبز.