تحصيل 382 ألف جنيه غرامات عدم ارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا»، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 7702 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

- ضبط 7702 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7650 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 52 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير 660 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط 147 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 816 أرجيلة.

- تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

- جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.