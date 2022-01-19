السجن 7 سنوات لـ«فني صيانة» في حيازة 300 جرام حشيش

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة فني صيانة بالمجلس الأعلى للآثار بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

جوهر «حشيش»

أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 8418 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، أن المتهم «أحمد. س» 33 عامًا، يعمل فني صيانة بالمجلس الأعلى للآثار، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «حشيش» في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ويكون قد ارتكب جريمة الجناية، والمنصوص عليها بالمواد بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

310.5 من المضبوطات جوهر الحشيش

أفاد نقيب شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يتجر في المواد المخدرة، فأستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيشه وتفتيش مسكنه، ونفاذًا لهذا الإذن تمكن من ضبطه، ممسكًا بحقيبة وهاتف محمول، وبفض الحقيبة عثر بداخلها على ثلاث قطع لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر مهه على مبلغ نقدي، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المخدر بقصد الاتجار، واستعماله الهاتف في التواصل مع عملائه، وأن المبلغ النقدي حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.

وجاء في ملاحظات النيابة العامة، ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، أن الثلاث قطع المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنه 310.5 جرام.