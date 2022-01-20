في ذكرى وفاة سعاد مكاوي.. تعرف على سبب بعدها عن الأضواء

اليوم 20 يناير، ذكرى وفاة الفنانة الراحلة سعاد مكاوي، صاحبة الصوت المرح وخفة الظل والأداء الذي يتميز بالحيوية؛ إذ أنها بنت الفنان محمد مكاوي، الذي يعد واحدًا من أمهر عازفي «الأنون» من قبل، وهي أشهر من قدم فن المونولوج مع الكوميديان الكبير إسماعيل يس.

وفي إحياء ذكرى وفاتها، قال الملحن حلمي بكر، في لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية سارة حفيظ، ببرنامج السميعة على شاشة الفضائية المصرية، بأن من أشهر الفنانين التي عملت معهم سعاد مكاوي، كان إسماعيل يس وعبدالعزيز محمود: «مع عبدالعزيز محمود كانت علطول تطلع معاه في الأفلام أخته أو صديقته، فكانوا يعملوا دويتو غنائي مع بعض علطول».

سبب ابتعاد سعاد مكاوي عن الضوء

وأضاف الموسيقار حلمي بكر، أن سعاد مكاوي اشتهرت بالدويتو الغنائي بشكل كبير مع إسماعيل يس: «سعاد مكاوي ما كانت تغني إلا بأن تستأثر قلوب الناس بالتصفيق، فكانت صوت غريب الشكل ليس له مثيل، وسبب بعدها عن ساحة الأضواء»، موضحا: «سعاد مكاوي بدأت تغني الأغاني الكوميدية بجانب الأغاني العاطفية، فكل من الشقين الكوميدي بجانب العاطفي، ساهموا بشكل كبير في بعدها عن الأضواء».

أزواج سعاد مكاوي ومساعدتهم في مشوارها الفني

وأوضح «بكر» أن الراحلة تزوجت 3 من الدائرة الفنية، الموسيقار محمد الموجي، والملحن محمد إسماعيل، والمخرج عباس كامل، مشيرا إلى أنه لم يضيف لها أي زوج منهم شيئا لمشوارها الفني: «سعاد مكاوي هي اللي عملت نفسها في الفن، واتجوزها الموجي بعد ما بقا ليها اسمها في عالم الفن، ممكن اللي استفادت منه كان المخرج عباس كامل، لما بقت تمثل مع عبدالعزيز محمود، كان بيحاول يخلق لها دور في الأفلام، لكن دورها كان بيكون دور السنيد التاني، مش الدور الأول».

ونوه الموسيقار حلمي بكر إلى أن سعاد مكاوي نجحت مع محمود شريف، وعندما غنت «قالوا البياض أحلى»، في فيلم العيش والملح، وصلت بتلك الأغنية إلى القمة هي وشريفة ماهر؛ إذ أنها تفوقت في جميع الألوان والأغاني المختلفة، سواء الكوميدية أو العاطفية أو السخرية.

سبب حيرة الجمهور في سعاد مكاوي

سعاد مكاوي جعلت الجمهور ينقسم إلى شقين: «لما كانت مع إسماعيل يس كان بيكون ليها شخصية وشعبية عالية جدا، ولما كانت تخلص مع إسماعيل يس وتدخل عالم الأغنية العاطفية، ولما كانت تيجي تغني بجدية كان الجمهور بياخد وقت عشان يتعود على اللون الجديد، سعاد مكاوي في نظر الناس كانت الشخصية الهزلية، والجمهور كان مشدود لكدا».