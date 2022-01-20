بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أمس الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أمام كوبري عاشور بطريق المحمودية في محافظة البحيرة.

وجرى نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم، وحفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار بوقوع حادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث، لمكان البلاغ، والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ملاكي، أمام كوبري عاشور بطريق المحمودية.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: «محمد أيمن هاشم، 23 عاما، نادية سعيد شهاب الدين، 33 عاما، جمعة صبحي عبدالعزيز، 52 عاما، أمنية عطا علواني، 12 عاما، عمر حامد أبو شرم، 16 عاما».

وجرى عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وتحرر المحضر اللازم، تمهيدا للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.

فيما لقى عطا مبروك عطا علواني، 45 عاما، مصرعه، ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي في المحمودية، تحت تصرف النيابة العامة.