«جلوبال فاير باور»: مصر أقوى جيوش الشرق الأوسط.. إسرائيل في المرتبة الرابعة

احتل الجيش المصري المرتبة الأولى في ترتيب وتصنيف الجيوش الأكثر قوة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب تقرير «جلوبال فاير باور» السنوي، والذي يرصد الجيوش الأكثر قوة في العالم، كما أفرد مساحة لترتيب الجيوش الأكثر قوة في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الجيش التركي في المرتبة الثانية، والجيش الإيراني ثالثا، أما الجيش الإسرئيلي فقد حلّ رابعا، وفي المرتبة الخامسة، جاء الجيش السعودي، واحتل الجيش العراقي المرتبة السادسة، وجاء الجيش الإماراتي في المرتبة السابعة، وحلّ الجيش السوري ثامنا، وكان الجيش الكويتي في المرتبة التاسعة، أما المرتبة العاشرة فكانت من نصيب الجيش الأردني.

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50 عاملا لتصنيف قوة الجيوش

يستخدم تقرير «جلوبال فاير باور»، 50 عاملا لترتيب الجيوش، كما أن يضع إشارة على مدى تقدم الجيوش أو تراجعها أو استقرارها في القائمة، ويعتمد ذلك على عدد القوات ومدى حيازتها للدبابات والقطع البحرية والطائرات المقاتلة، وغيرها الكثير.

وذكر «جلوبال فاير باور» أنه اعتمد في تصنيفه لترتيب القوات العسكرية في الدول الـ 140 على عدد القوات العسكرية العاملة النشطة والمتاحة، وذلك فيما يتعلق بتقريره لعام 2022 عن الشرق الأوسط والذي شمل 15 دولة، كما يضيف في الترتيب النهائي قوة السلاح والقوة المالية إلى القدرة اللوجستية والجغرافية.

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أما بالنسبة لمواقع الجيوش الخمسة الأولى في الشرق الأوسط على المستوى العالمي فكانت على النحو التالي:

حلت مصر في المرتبة 12، تليها تركيا في المرتبة 13، وجاءت إيران في المرتبة 14، أما إسرائيل فقد جاءت في المرتبة 18، وحلت السعودية في المرتبة 20.